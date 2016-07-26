На проспекте Мира поставят новые опоры освещения (видео)

На следующей неделе рабочие приступят к установке новых опор освещения в центре Красноярска. Об этом рассказал заместитель руководителя Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Александр Горленко.

Чиновник заявил, что дорожные работы на центральном проспекте краевого центра почти завершены. Полностью уйти с пр. Мира рабочие обещают через неделю. За этот период они должны поменять на всем протяжении улицы опоры освещения и завершить благоустройство. Напомним, в конце сентября глава департамента городского хозяйства Игорь Титенков рассказал, что заставил генерального подрядчика лично контролировать отгрузку опор из Екатеринбурга.

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За то время, пока рабочие одного из подрядчиков будут устанавливать новое освещение на улице, другие участники ремонта отчитываются перед чиновниками о проделанной работе.

«На сегодняшний день работы завершены на 99 %. Идет процесс приемки, но есть замечания к подрядчикам. Соответственно формы возвращаются, корректируются и дается время на исправление тех или иных недостатков. Работа эта ведется. Окончательная приемка должна произойти, ориентировочно, до 25 числа», — пояснил Александр Горленко.

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