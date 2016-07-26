При ремонте центральных улиц Красноярска нарушили закон

Красноярское муниципальное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» («УДИБ») при оплате ремонта проспекта Мира и ул. Карла Маркса нарушило закон. К такому выводу пришла прокуратура Центрального района города по результатам проведенной проверки.

Как сообщают в ведомстве, в июне 2017 года «УДИБ» заключило муниципальные контракты с компаниями «ПромСтрой» и «СпецПромПроект» на проведение капитального ремонта означенных выше улиц.

Работы эти должны были закончиться до 31 октября. И только после этого, по условию контракта, их можно было оплатить.

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Однако в августе этого года «УДИБ» подписало дополнительные соглашения к контрактам, предусматривающие оплату выполненных работ ежемесячно, тем самым нарушив закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прокуратура потребовала от руководителя «УДИБ» Сергея Маркатюка устранить эти нарушения и возбудила в отношении него дела об административном правонарушении.

Напомним, что на конец сентября ремонтные работы на проспекте Мира отставали от графика примерно на месяц.