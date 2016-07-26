Удачливый вор отправится в суд за кражу из ломбарда

В Красноярске мужчина нашел ключи от ломбарда и похитил 1,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Следователи полиции закончили расследование и передали в суд дело 55-летнего красноярца, который обокрал ломбард. Как пояснили в пресс-службе, мужчина случайно нашел около входа в здание ключи и решил проверить, подходят ли они к замку. Внутри ломбарда удачливый вор обнаружил ключи от сейфа, где хранились деньги — 1,4 млн рублей.

Наутро работники вызвали полицию. Стражам порядка удалось установить личность злоумышленника — это красноярец, имевший несколько судимостей. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ за кражу в особо крупном размере. Ему предстоит провести в местах лишения свободы до 10 лет.

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