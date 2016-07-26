«Норникель» объединил структуры IT-безопасности ключевых предприятий страны

В Москве состоялось первое заседание клуба «Безопасность информации в промышленности» неформального объединения руководителей подразделений информационной безопасности российских предприятий индустриального сектора экономики.

Инициатором создания клуба выступил «Норникель». В его работе приняли участие представители компаний «Северсталь», «Энел Россия», НЛМК, «Уралвагонзавод», «Полюс Золото», «ЛУКОЙЛ» и другие.

Как отметил руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов, участники клуба являются «интеллектуальным центром разработки перспективных стратегий киберзащиты отечественной промышленности». Такие стратегии эффективны, экономически проработаны и адаптированы к новым реалиям и угрозам.

«В условиях цифровой экономики корпоративные подразделения IT-безопасности выполняют функции первого рубежа защиты активов и обеспечения бесперебойности технологических процессов. Недавние вирусные атаки на промышленные предприятия показали, насколько важна ваша работа как для акционеров и руководства представляемых вами компаний, так и для укрепления национальной системы экономической безопасности в целом», — подчеркнул спикер.

Основной темой обсуждения стал проект разработанной «Норникелем» Хартии информационной безопасности критических объектов промышленности, направленной против использования информационно-коммуникационных технологий в целях недобросовестной конкуренции и нанесения ущерба объектам промышленности. Участники совещания согласились представить свои замечания к документу на следующем заседании клуба.

В ходе работы клуба также были затронуты темы экономики процессов IT-безопасности на предприятиях, технологии блокчейн и криптовалюты в промышленности. Кроме того, эксперты обсудили возможность межкорпоративного взаимодействия в случаях массированных кибератак.

По словам члена совета БИП-Клуба, советника генерального директора «Северсталь Менеджмент» Александра Кириллова, в условиях затяжной нестабильности на мировых рынках и обострения конкурентной борьбы, крайне важна кооперация отечественных промышленных компаний, тем более в такой важной сфере, как информационная безопасность.

«Современная индустрия высокотехнологична, что подразумевает соответствующий уровень и техническое обеспечение защиты производственных процессов. Все эти вопросы в дальнейшем мы и намерены обсуждать в рамках клуба», — отметил он.

Ранее «Лаборатория Касперского» и «Норникель» договорились о сотрудничестве с целью совершенствования и укрепления информационной безопасности. Соответствующее соглашение подписали вице-президент «Норникеля» — руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.