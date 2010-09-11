«Лаборатория Касперского» и «Норникель» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности

«Лаборатория Касперского» и «Норникель» договорились о сотрудничестве. Целью стратегического партнерства станет совершенствование и укрепление информационной безопасности. Соответствующее соглашение подписали вице-президент «Норникеля» — руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

По данным Kaspersky Lab ICS CERT, за три прошедших летних месяца в России с киберугрозами столкнулся каждый третий (32%) компьютер, относящийся к инфраструктуре автоматизированных технологических процессов. Попытки заражений происходят как напрямую, так и через корпоративные сети предприятий.

Партнерство «Лаборатории Касперского» и «Норникеля» — один из первых российских примеров сотрудничества производителя защитных решений и промышленного гиганта, приоритетом которого является обеспечение кибербезопасности индустриальных сетей и процессов. Стороны намерены активно развивать и применять аналитические и образовательные сервисы. Такой подход поможет распознавать угрозы заранее, предвидеть новые векторы атак и минимизировать влияние человеческого фактора, являющегося причиной существенной доли киберинцидентов в организациях.

«Норникель» будет учитывать опыт и результаты работы «Лаборатории Касперского» на российском и международном рынках при разработке системы информационной защиты производственных процессов компании.

«Норникель» — многопрофильный индустриальный конгломерат, включающий предприятия в сфере горной добычи, металлургии, энергетики, транспорта. Нарушение одной из цепочек может привести к серьезному материальному ущербу и репутационным потерям. Как одна из крупнейших промышленных компаний России, чья деятельность имеет стратегическое значение для экономики страны, мы заблаговременно инвестирует в кибербезопасность, осознавая актуальность этой проблематики сейчас и ее развитие в будущем«, — отметил Владислав Гасумянов.

Евгений Касперский подчеркнул, что киберугрозы для промышленной среды принципиально отличаются от традиционных офисных угроз возможными последствиями, они могут быть по-настоящему разрушительными. Защита индустриальных систем требует иного подхода, при котором абсолютный приоритет должен отдаваться целостности и непрерывности технологического процесса. «Мы рады, что „Норникель“, одна из крупнейших металлургических компаний в России и мире, приняла решение о создании комплексной и всеобъемлющей системы безопасности своих корпоративных и промышленных систем. Это важный шаг для стабильного развития бизнеса в условиях растущей сложности и опасности кибератак. Будущее уже наступило, и современные заводы — это огромные киберфизические системы, которые надо защищать от информационных угроз», — добавил генеральный директор «Лаборатории Касперского».