Сбербанк закрывает единственный офис в красноярском Академгородке

Офис Сбербанка, расположенный в красноярском Академгородке, 12а/1, с 30 октября 2017 года прекратит обслуживать клиентов. Об этом Newslab.ru сообщили жители микрорайона.

Основное их беспокойство вызвано тем, что этот офис является единственным на весь Академгородок, Студгородок и поселок Удачный. После его закрытия жителям этих районов придется получать услуги в отделении банка на Копылова, 76, до которого около 6 км пути.

В самом банке подтвердили информацию о закрытии офиса в Академгородке, пояснив, что причиной этого стала низкая нагрузка на него.

«К тому же, этот офис предоставлял ограниченное количество услуг, которые можно в полном объеме получить через сервис „Сбербанк Онлайн“ или в банкоматах банка», — рассказали в Сбербанке.

Отметим, что на сегодня, по данным системы «2ГИС», в Академгородке и Удачном есть только два банкомата Сбербанка. Причем один из них — в закрывающемся офисе.

Это уже не первое отделение, которое в Красноярском крае Сбербанк закрывает из-за недостаточной загрузки. К примеру, в начале сентября закрылся офис банка в селе Кононово Сухобузимского района.