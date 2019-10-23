На пешеходной улице Горького появится железная дорога и сухие фонтаны (видео)

Разработчики завершили работу над проектом пешеходной улицы Горького, сообщил генеральный директор АО «Исторический квартал» Кирилл Бучель.

О создании «Исторического квартала» в Красноярске начали говорить еще в 2009 году — тогда предлагалось создать в городе особую историко-этнографическую зону, в которую хотели перенести городские памятники деревянного зодчества. Проект даже внесли в программу сохранения объектов культурного наследия края на 2010-2012 годы. Его стоимость составляла тогда 956 млн. рублей. К расселению жильцов исторических зданий приступили только в 2012 году, а затем дома передали акционерному обществу.

Сегодня представители «Исторического квартала» показали проект, реализацию которого предварительно оценили в 30 млн рублей. Реконструкция домов начнется весной 2018 года.

«Предполагается, что здесь появится общественное пространство с лавочками, хорошим освещением, архитектурной подсветкой зданий, велодорожками, сухими фонтанами и озеленением», — рассказал Кирилл Бучель.

По проекту улица Горького на участке от ул. Карла Маркса до ул. Бограда будет пешеходной. Уровень улицы понизят на метр, чтобы освободить ее от наслоений асфальта. На бывшей проезжей части разместят «ярмарку на рельсах» — это будет отдельная ветка железной дороги, которая объединит пешеходную зону с Центральным парком. За Органным залом появится концертная сцена с амфитеатром. По периметру квартала пройдет велодорожка.