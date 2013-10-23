Водитель уехал после ДТП с женщиной и ребенком (видео)

В Красноярске на пешеходном переходе водитель наехал на женщину с маленьким ребенком. ДТП произошло сегодня, около 11:30, в районе дома № 28а по улице Молокова. Водитель за рулем автомобиля Hyundai двигался по улице Молокова и на перекрестке стал поворачивать на улицу 78 Добровольческой бригады. В это время по пешеходному переходу шла женщина с маленьким ребенком. Автомобиль не успел затормозить.

В результате столкновения женщина и ребенок упали. Водитель вышел из машины и подошел к пострадавшим, также на помощь бросился ещё один автомобилист, остановившийся на перекрестке. Пешеходам помогли подняться и отойти с проезжей части. Некоторое время женщина и водитель разговаривали, после чего автомобилист уехал, а красноярка с ребенком ушла в направлении здания, от которого пришла.

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В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что в дежурную часть заявление от участников не поступало, однако после сообщения в интернете автоинспекторы выехали на место и оформили ДТП.

В дорожной полиции напомнили, что пешеходам после ДТП не стоит покидать место происшествия, даже если они хорошо себя чувствуют: «Пострадавший не всегда может адекватно оценить свое состояние после аварии. А если через несколько дней пешеход поймет, что все-таки получил травмы, и обратится за медицинской помощью, то это будет расценено как оставление места ДТП. За это водителю будет грозить ответственность», — напомнили в дорожной полиции.