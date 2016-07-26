В Красноярске разыскивают учительницу, которая бегала через дорогу с детьми

Сотрудники полиции просят красноярцев помочь найти женщину, которая с группой детей переходила дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел в Центральном районе Красноярска накануне, 5 октября, около 11 часов.

Взрослая женщина с детьми перебегала проезжую часть напротив бизнес-центра по адресу: ул. Карла Маркса, 62к. Как рассказали в ГИБДД, группа двигалась к остановке общественного транспорта «Дом техники».

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Полицейские предполагают, что женщина является педагогом, и просят красноярцев помочь ее найти: «Может быть, у кого-то есть записи с видеорегистраторов, или кто-нибудь узнает женщину или детей». Стражи порядка подчеркивают, что подобное поведение на дороге недопустимо и может привести к серьезным последствиям.

Всех, кто располагает информацией, просят обратиться в отдел пропаганды ГИБДД по телефону (391) 291-93-53.

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