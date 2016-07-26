Браконьер из Енисейска поймал 2 тонны ценной рыбы (видео)

В городе Енисейске Красноярского края полицейские задержали мужчину, который незаконно выловил крупную партию рыбы ценных пород.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у 45-летнего местного жителя обнаружили 2 тонны рыбы осетровых пород, которую мужчина прятал в придомовой постройке. Она была расфасована в прозрачные банки и хранилась в холодильниках. Сам мужчина заявил, что там находится тугун, — рыба рода сигов, которая достаточно высоко ценится из-за своего небольшого размера.

Кроме того, у жителя Енисейска изъяли примерно 60 кг черной и 7 кг красной икры, также расфасованной по банкам и замороженной.

Как рассказали в полиции Newslab.ru, 45-летний мужчина нигде официально не работал.

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На него завели уголовное дело по статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В настоящее время назначена экспертиза, которая оценит нанесенный ущерб.