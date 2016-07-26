Граффити «Ленивого пса» с улиц Красноярска покажут на выставке

В Красноярске открылась первая галерейная выставка Ленивого пса — знакомого многим уличного персонажа, который живет своей жизнью на стенах города. На выставке можно увидеть новые работы автора — молодого художника, который из соображений безопасности решил остаться инкогнито.

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«Граффити пса, которое так уже полюбилось сибирякам, появляется то в безжизненном и сером закоулке, то вступает в диалог с горожанами с самых центральных и знаковых стен города. Инопланетный пес, который задается вселенскими вопросами, контркультурщик и агрессивный панк, добряк-толстячок, который всегда рад новому знакомству — вот три ипостаси, которые раскрываются уже в таком неоднозначном и глубоком уличном персонаже — Ленивом псе», — рассказали организаторы выставки.

В галерее также можно увидеть перчатки автора и скетчи, которые являются прародителями всех его работ.

Выставка работает до 4 декабря в галерее «Отдел» (МТДЦ «Пилот», ул. Аэровокзальная, 10) с 10:00 до 22:00. Вход свободный.