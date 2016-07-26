Красноярцам впервые покажут оперу в стиле «Игры престолов»

На сцене красноярского театра оперы и балета пройдет премьера оперы «Трубадур» Джузеппе Верди.

Сюжет оперы Верди заимствовал из одноименной пьесы Антонио Гарсиа Гутьерреса — одного из самых талантливых испанских драматургов XIX века. История настолько увлекла композитора, что он написал оперу за рекордно короткое время — 29 дней. Современники композитора называли «Трубадура» наряду с «Риголетто» и «Травиатой» «музыкальным чудом».

Как рассказали в пресс-службе театра, над созданием спектакля работает молодая команда — режиссер-постановщик Мария Тихонова и художник-постановщик Ирина Сидоренко, знакомые красноярскому зрителю по опере «Медея» и мистическому шоу «Русалка», а также художник по свету, номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска» Нарек Туманян, в красноярском оперном театре он работал над оперой «Viva La Mamma».

«Это не будет спектакль в привычных „пыльных париках“. Наша опера в стиле исторического фэнтези и чем-то напоминает атмосферу сериала „Игра престолов“. Спектакль не совсем аутентичен, но будет сделан с учетом многих исторических фактов. Мы будем говорить о геноциде цыган, о рыцарстве, взаимоотношениях христиан и язычников, частично затронем крестовые походы, — рассказывает режиссер-постановщик Мария Тихонова. — Человеку, который никогда не был в опере, стоит сходить на такой спектакль по нескольким причинам: он насыщен событиями, это одна из самых красивых опер в мире и, конечно, этот материал настолько запутан, что интересно следить за происходящим на сцене».

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Действие оперы будет проходить на скалистой местности, напоминающей жерло вулкана, который проснется к концу спектакля. А эмоциональный накал персонажей подчеркнут видеопроекции неба в разных состояниях — днем и ночью, во время бури или солнечного затмения.

«Для меня опера „Трубадур“ — это верх мастерства, высший пилотаж и самая красивая, на мой взгляд, опера в мире. Интересно разбираться в таком сложном сюжете, — говорит Мария Тихонова. — „Трубадур“ — это вызов для любого режиссера. Для меня — это новый рубеж и новое осмысление профессии».

Премьера оперы «Трубадур» в красноярском театре оперы и балеты состоится 25 и 26 ноября в 18:00. Билеты уже в продаже в кассах и на сайте театра. Справки и бронирование по тел. (391) 227-86-97.