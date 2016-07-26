В Красноярском крае установили первого «картонного» гаишника (видео)

На выходных на Ачинской трассе выставили первого в Красноярском крае «картонного» сотрудника ГИБДД. Необычный страж порядка в летнем обмундировании стоит на фоне патрульного автомобиля и держит радар. Таким способом настоящие полицейские решили бороться с нарушителями ПДД.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе УГИБДД региона, первый неодушевленный полицейский появился на 656 км федеральной трассы под Ачинском, возле аэропорта. «Это первый полноразмерный макет полицейского в Красноярском крае, опыт мы переняли у иркутских коллег. Инспектор и автомобиль выполнен из металлического профиля. В первую очередь муляжи должны повысить бдительность водителей и снизить количество дорожно-транспортных происшествий на аварийных участках трасс. Инспектор и автомобиль выполнен из металлического профиля. Издалека его практически невозможно отличить от настоящего патрульного автомобиля. Прототипом макета стал действующий сотрудник строевого подразделения УГИБДД Красноярского края», — пояснили в ведомстве.

Планируется, что при виде такого стража порядка водители не будут превышать скорость и совершать другие нарушения.

Ачинские автомобилисты уже дали имя «картонному» полицейскому: «Идет снег, на многих участках трассы наледь. Петрович передает всем нашим участникам, что нужно соблюдать скоростной режим, учитывать состояние дорожного покрытия и соблюдать ПДД! Также многие водители автоканала переживают за состояние здоровья Петровича, зима близка, а он фуражке».

Планируется, что до конца этой недели муляж проведет на Ачинской трассе, затем его будут перемещать на другие аварийные участки. Пока в полиции есть только два муляжа — в летнем и зимнем обмундировании. В скором времени сотрудники ГИБДД надеются получить дополнительных «помощников». В ГИБДД также отметили, что за «картонным» стражем порядка наблюдают камеры, поэтому в случае вандализма нарушителей обязательно вычислят и накажут.

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