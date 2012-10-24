Первого красноярского «картонного» гаишника поменяли на сотрудника в зимней форме

Сотрудники ГИБДД Красноярского края прислушались к мнению автомобилистов и выставили на трассу под Ачинском полноразмерный макет полицейского в зимнем обмундировании.

На выходных на 656 км федеральной трассы под Ачинском водители заметили необычную конструкцию — «картонного» полицейского с радаром на фоне патрульного автомобиля. В ГИБДД рассказали, что таким способом решили бороться с нарушителями ПДД. Это был первый неодушевленный полицейский из металлического профиля и водители сразу раскритиковали его. Они недоумевали, почему на трассу в конце октября установили инспектора в летнем обмундировании.

В ГИБДД прислушались к их мнению и заменили муляж. «„Дополнительный наряд ДПС“ продолжает работать на 656 км трассы Р-255 „Сибирь“. По многочисленным просьбам красноярцев мы „утеплили“ инспектора», — рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Этот муляж изготовили совместно с «Байкалуправтодор».

За «картонным» стражем порядка наблюдают камеры, поэтому в случае вандализма нарушителей обязательно вычислят и накажут. Планируется, что его будут перемещать на другие аварийные участки краевых дорог.