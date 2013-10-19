ГИБДД: в Красноярском крае резко сократилось число смертельных аварий

Дорожные полицейские отметили значительное снижение количества дорожно-транспортных происшествий в Красноярском крае. Об этом свидетельствует статистика ведомства за 9 месяцев 2017 года.

С января по сентябрь в регионе зафиксировали 2772 ДТП, что почти на 11 % меньше, чем за тот же период 2016 года. В авариях на дорогах края погибли более 300 человек и 3464 получили травмы. Эти показатели уменьшились на 13,6 % и 9,7 % соответственно.

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Кроме того, на 20 % снизилось количество ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. На 37 % уменьшилось число аварий с участием детей на пешеходных переходах.

«В целом по краю отмечается существенное снижение основных показателей аварийности из-за нарушения ПДД водителями со стажем управления транспортными средствами до 2 лет. Также удалось добиться снижения основных показателей аварийности, связанной с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Количество погибших и травмированных граждан по вине нетрезвых автомобилистов уменьшилось на 28 % и 11 % соответственно», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

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