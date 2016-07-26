Сибирские ученые сделали новое открытие о миграции дикого северного оленя в Красноярском крае

Ученые Сибирского федерального университета при поддержке АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (дочернего общества НК «Роснефть») получили новые данные, меняющие традиционные представления о миграции популяции дикого северного оленя на территории Эвенкийского и Таймырского районов Красноярского края.

По результатам наблюдений, ученые пришли к выводу, что большую часть года дикий северный олень проводит на территории Эвенкии, а не на Таймыре, как считалось ранее.

В течение 3 лет научные сотрудники СФУ в рамках грантовой программы «Эвенкийский олень» наблюдают за миграцией этих животных при помощи спутниковых ошейников. На первом этапе были помечены 10 особей восточного стада в районе самого северного эвенкийского поселка Ессей. На втором этапе — еще 7 оленей, относящихся к западной группировке. За время исследования ученые выяснили, что происходят существенные отклонения стад от привычных маршрутов. Предположительно, из-за меняющихся климатических условий.

Согласно классическим представлениям, дикий северный олень обитает преимущественно в районах крайнего Севера, а на юг спускается под влиянием приближающихся холодов. Последние спутниковые наблюдения СФУ это опровергают — более 9 месяцев в году олени проводят не в тундре, а в лесах Эвенкии. И на север идут только ради отёла на относительно короткий период.

Еще одним открытием стало разделение Таймыро-Эвенкийской группировки на два стада — западное и восточное — с совершенно разными путями и характером миграции. Уже в первой половине сентября олени восточной группировки дошли до крайней южной точки зимовки, а сейчас медленно двигаются обратно на север. Западная же группировка еще не пересекла реку Хета, задержавшись на ее левобережье.

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Согласно предположениям зоологов, эта группировка весной мигрирует из Эвенкии на запад Таймыра через плато Путорана, преодолевая горные преграды высотой 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Где остановятся на зимовку эти западные стада оленей пока неизвестно.

Ученые продолжают следить в режиме реального времени за особями, помеченными весной этого года ошейниками со спутниковыми передатчиками. Новая информация поможет оценить реальное состояние всей популяции северного оленя в регионе. Кроме того, обновленные данные о путях миграции помогут сохранить популяцию этих животных для будущих поколений.