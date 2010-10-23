Вода затопила улицу в Северном (видео)

Жители улицы Шумяцкого в Советском районе Красноярска пожаловались по затопленную улицу. Видео опубликовал в социальных сетях красноярец Владимир.

Мужчина рассказал, что около дома с адресом ул. Шумяцкого, 2а из колодца течет вода: «Вода с канализации бежит, как ручей с горы. Топит». На записи видно, что глубина лужи уже доходит до порогов машин.

Как пояснили в пресс-службе ООО «КрасКом», аварийный колодец находится на ул. Мате Залки, 6. Для того, чтобы найти место аварии, с 15:20 отключили холодную воду в 10 жилых домах:

ул. Мате Залки 2, 2г, 4, 4д, 4г, 5, 6, 6г;

ул. Космонавтов, 8

ул. Шумяцкого, 2.

Как пояснила пресс-секретарь «КрасКом» Татьяна Лукина, работники сейчас ищут место утечки. Включить воду обещают к 19:30.

Уточнить информацию можно по телефону диспетчерской службы (391) 211-39-63.

Обновлено в 17:30: Причиной аварии стал порыв трубы, ведущей к пустующему офисному зданию. В 17:00, после установки заглушки на врезке трубы в дома красноярцев вернули холодную воду.