«Запустили отопление и тараканов»: в «Красном Яре» объяснили появление насекомого в еде

Представители сети гастрономов «Красный Яр» объяснили, как в магазинных тефтелях оказался таракан. Напомним, на насекомое, которое попалось в готовой еде из магазина на Железнодорожников, 14, пожаловалась жительница Красноярска.

В разговоре с корреспондентом Newslab.ru директор по маркетингу торговой сети сообщал, что по заявлению покупательницы они проведут проверку: «После проверки выявлено, что причиной появления насекомых стала коммунальная авария, которая произошла в данном гастрономе во время запуска отопления».

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Представитель компании пообещал, что с завтрашнего дня производственный цех этого гастронома будет закрыт на дезинсекцию «до полного решения проблемы».

«Приносим извинения за негативные впечатления!», — добавил представитель «Красного Яра».

Отметим, красноярке, которая сообщила об инциденте, в качестве извинения за случившееся начислили 1000 бонусных баллов на карту «Премия».