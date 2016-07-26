Директор ГХК помог организовать службу в отдаленной сельской церкви

В воскресенье, 15 октября, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон провёл в Покровской церкви села Большой Балчуг божественную литургию в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Село Большой Балчуг расположено на берегу Енисея, но проезд к нему проходит через территорию Горно-химического комбината, поэтому без помощи депутата Законодательного Собрания, директора ГХК Петра Гаврилова было не обойтись. Депутат помог с транспортом и другими организационными мероприятиями, что позволило принять участие в празднике не только 150 местным жителям, но и нескольким десяткам гостей из Красноярска, Железногорска, Сухобузимского района. Пётр Гаврилов и сам отстоял всю службу.

Гости Большого Балчуга в этот праздничный день не только стали участниками божественной литургии, исповедовались, причастились и приняли участие в крестном ходе, но и посетили импровизированную ярмарку, организованную сельчанами.

Владыка Пантелеимон после службы обратился с проповедью и благословил собравшихся. Важность случившегося особо отметил Петр Гаврилов: