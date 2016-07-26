«Это настоящее чудо!»: уникальному храму вернули пропавшую во время революции икону

Утраченная столетие назад икона вернулась в храм деревни Барабаново Емельяновского района, сообщили в пресс-службе Красноярской епархии. Передача иконы святого Николая Чудотворца состоялась на днях в Железногорске.

Предположительно икона датируется XIX веком. До революции святыня в металлическом окладе хранилась в храме великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Барабаново. Но в годы советской власти, когда церковь разграбили, икона была утеряна. Нашел ее житель Железногорска на месте разрушенного деревянного дома на улице Комсомольской — между брусьев. И сразу же отнес ее в храм.

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Три года святыню хранили в Михаило-Архангельском соборе, а недавно выяснили, что икона — из Барабаново. Туда святыню и передали.

«Икона изрядно выцвела, лик святого Николая едва просматривается. Требуется серьезная реставрация изображения и оклада, которая займет много времени, после чего православная реликвия будет установлена в церкви святой Параскевы Пятницы в Барабаново. Икона вернулась „домой“, когда храм возрождается, и это чудо», — заявил настоятель Свято-Троицкого храма поселка Емельяново и Параскевинского храма иерей Алексий Язев.