Владислав Логинов отказался бороться за кресло мэра Красноярска

24 октября 11:26: Владимир Егоров не стал претендовать на пост мэра

24 октября 12:10: Красноярску «выбрали» нового мэра

Кандидат на пост главы Красноярска, руководитель администрации Советского района Владислав Логинов взял самоотвод. Об этом он заявил сегодня в начале сессии горсовета, которая и должна была выбрать мэра.

Поясняя свое решение, Логинов сказал, что одним из моментов, которыми он руководствовался, является его нежелание конкурировать с Сергеем Ереминым как представителем одной с ним партии — «Единой России».

«К тому же, его программа прекрасно проработана, — сказал Логинов, — в ней отражены все необходимые для развития Красноярска меры».

Также он добавил, что Сергей Еремин пообещал взять его в свою команду в случае победы.

«Прошу депутатов, которые хотели проголосовать за меня, поддержать его», — закончил он.

Напомним, что 18 октября из борьбы за кресло мэра вышел прежний глава города Эдхам Акбулатов — он также взял самоотвод. Таким образом теперь на место главы Красноярска претендуют два человека: и.о. министра транспорта Красноярского края Сергей Еремин, а также депутат горсовета и бизнесмен-строитель Владимир Егоров.