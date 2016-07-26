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Владислав Логинов отказался бороться за кресло мэра Красноярска
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Владислав Логинов отказался бороться за кресло мэра Красноярска

24 октября 10:40
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24 октября 11:26: Владимир Егоров не стал претендовать на пост мэра

24 октября 12:10: Красноярску «выбрали» нового мэра

Кандидат на пост главы Красноярска, руководитель администрации Советского района Владислав Логинов взял самоотвод. Об этом он заявил сегодня в начале сессии горсовета, которая и должна была выбрать мэра.

Сергей Еремин и Владислав Логинов
Фото: Алина Ковригина

Поясняя свое решение, Логинов сказал, что одним из моментов, которыми он руководствовался, является его нежелание конкурировать с Сергеем Ереминым как представителем одной с ним партии — «Единой России».

«К тому же, его программа прекрасно проработана, — сказал Логинов, — в ней отражены все необходимые для развития Красноярска меры».

Также он добавил, что Сергей Еремин пообещал взять его в свою команду в случае победы.

«Прошу депутатов, которые хотели проголосовать за меня, поддержать его», — закончил он.

Напомним, что 18 октября из борьбы за кресло мэра вышел прежний глава города Эдхам Акбулатов — он также взял самоотвод. Таким образом теперь на место главы Красноярска претендуют два человека: и.о. министра транспорта Красноярского края Сергей Еремин, а также депутат горсовета и бизнесмен-строитель Владимир Егоров.

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска
Еремин Сергей Васильевич
Еремин Сергей Васильевич
И.о. министра транспорта Красноярского края
Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»

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