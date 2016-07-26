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Красноярску «выбрали» нового мэра
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Красноярску «выбрали» нового мэра

24 октября 12:10
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Мэром Красноярска стал Сергей Еремин. За него проголосовало 23 депутата Красноярского горсовета из 29 присутствовавших.

Новый мэр Красноярска Сергей Еремин
Фото: Алина Ковригина

Помимо Еремина, на пост главы города претендовал гендиректор строительной компании «Сибиряк» и депутат горсовета Владимир Егоров. Однако во время своего выступления он призвал всех голосовать за Еремина и фактически устранился из процесса.

Третий кандидат — глава Советского района Владислав Логинов — в начале сессии взял самоотвод.

«Отданные за меня голоса, я воспринимаю как кредит доверия, — сказал Сергей Еремин в первой речи в новом статусе, — и теперь нам предстоит большая работа, чтобы Красноярск воспрял, а мы не прятали бы глаза перед собой и перед гостями города».

До поста мэра Красноярска Еремин с 2012 года руководил Министерством транспорта Красноярского края. А с 2010 года являлся сначала помощником министра транспорта, а затем и его заместителем.

До прихода во власть, с 2002-го по 2010 год, Сергей Еремин занимал ряд руководящих постов в краевом госпредприятии «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» — от ведущего инженера до начальника отдела эксплуатации автодорог и безопасности дорожного движения.

Еремин Сергей Васильевич
Еремин Сергей Васильевич
И.о. министра транспорта Красноярского края
Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»
Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска

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