Фитнес-клуб Level UP объявляет день адских скидок в честь Хэллоуина

Красноярцы могут приобрести карты фитнес-клуба Level UP с ужасающими скидками. В честь празднования Хэллоуина годовая карта клуба будет стоить всего 39 900 руб. вместо 54 900 руб., а карта «Утро» - 29 900 руб. вместо 36 900 руб. Приобрести карты со скидками можно только 31 октября с 6:00 до 24:00.

Такая тематическая распродажа ко Дню всех святых проходит в фитнес-клубе впервые. Успейте воспользоваться предложением!

В стоимость годовой карты входит безлимитное посещение всех зон фитнес-клуба с 6 утра до 12 ночи. Клиентам Level UP доступны тренажерный зал, групповые программы, бассейн, хаммам, финская и инфракрасная сауны. Также в карту включены гостевой визит, одна персональная тренировка в тренажерном зале и вводная тренировка в бассейне.

Карта «Утро» создана для посещений с 6.00 до 17.00. В нее также включен гостевой визит и по одной индивидуальной тренировке в тренажерном зале, зале групповых занятий или бассейне.

Каждого посетителя ждет первичный медицинский осмотр для допуска к посещению фитнес-клуба.

Более подробные условия посещений можно узнать по телефону 8 (391) 222-77-77. По этому же номеру каждый желающий может записаться на предварительную бесплатную экскурсию в клуб.

Акция проводится только 31 октября 2017! Организатор акции ИП Провоторов Александр Владимирович, Свидетельство о регистрации серия 24 № 003453130. Подробная информация в отделе продаж по тел. 8(391)222-77-77 или на сайте www.level-up.fit