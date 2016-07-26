Фитнес-клуб Level UP презентовал новую карту для особо занятых красноярцев

Фитнес-клуб Level UP представил карту на 40 посещений, которая действует восемь месяцев. Она подойдет деловым красноярцам, которые увлекаются спортом, но из-за ненормированного рабочего дня не могут посещать фитнес-клуб по графику.

«Работая над этим предложением, мы взяли за основу статистику. В среднем, человек посещает фитнес-клуб бизнес-класса 1,6 раза в неделю. В отличие от годового абонемента, когда летом многие уезжают в отпуск или просто предпочитают проводить время на свежем воздухе и „замораживают“ карту, карта на восемь месяцев позволит привести фигуру в порядок и избавит от проблем, что делать с абонементом, пока вы будете в отпуске», — рассказали в Level UP.

Фитнес-клуб Level UP: Адрес: ул. Республики, 47

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Новую карту можно разбить на восемь месяцев или ходить на занятия более интенсивно и потратить лимит быстрее. В стоимость карты — 24900 рублей — входит безлимитное посещение с 6 утра до 12 ночи, все зоны фитнес-клуба. Клиентам Level UP доступны тренажерный зал, групповые программы, бассейн, хаммам, финская и инфракрасная сауны, также в карту включены гостевой визит, одна персональная тренировка в тренажерном зале и вводная тренировка в бассейне. Эту карту можно приобрести в беспроцентную рассрочку на три месяца без участия банка.

Акция уже началась и будет действовать до 31 октября. Перед тем как приобрести карту, красноярцев приглашают на экскурсию в клуб. Запись по телефону 8 (391) 222-7777.

Акция проводится с 1 по 31 октября 2017 года. Организатор акции ИП Провоторов Александр Владимирович. Свидетельство о регистрации серия 24 № 003453130. Подробная информация в отделе продаж по тел. 8 (391) 222-77-77 или на сайте www.level-up.fit.

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