Дымку над Красноярском объяснили повышенным содержанием пыли

В Красноярске не планируют вводить режим НМУ. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.
Сегодня утром жители Железнодорожного и Центрального районов Красноярска жаловались на дымку с едким запахом. Сервис «Красноярск. Небо» показывал повышенные уровни загрязнения воздуха в районе ул. Копылова и на ул. Ады Лебедевой. Жители центра утверждали, что на пр. Мира около ул. Профсоюзов проводили уборку улицы машинами, но без использования воды.
В красноярском Гидрометцентре подтвердили, что вчера ночью и сегодня утром в Красноярске наблюдались повышенные уровни загрязнения атмосферного воздуха. Основным загрязнителем назвали «взвешенные вещества» — пыль, зола, сажа, дым и другие твердые составляющие. Их предельная концентрация превысило норму в 1,6 раз.
«В целом наши специалисты посчитали, что до завтрашнего дня режим НМУ точно вводить не будут. Загрязнение не достигнет высокого уровня. Будет кратковременное накопление, уровни останутся повышенными. Но во второй половине дня ожидаются осадки, поменяется направление ветра», — пояснила Оксана Сальникова.