Дымку над Красноярском объяснили повышенным содержанием пыли

В Красноярске не планируют вводить режим НМУ. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

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Сегодня утром жители Железнодорожного и Центрального районов Красноярска жаловались на дымку с едким запахом. Сервис «Красноярск. Небо» показывал повышенные уровни загрязнения воздуха в районе ул. Копылова и на ул. Ады Лебедевой. Жители центра утверждали, что на пр. Мира около ул. Профсоюзов проводили уборку улицы машинами, но без использования воды.

В красноярском Гидрометцентре подтвердили, что вчера ночью и сегодня утром в Красноярске наблюдались повышенные уровни загрязнения атмосферного воздуха. Основным загрязнителем назвали «взвешенные вещества» — пыль, зола, сажа, дым и другие твердые составляющие. Их предельная концентрация превысило норму в 1,6 раз.