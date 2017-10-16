Грязный воздух распространился на другие микрорайоны Красноярска

Новая неделя не принесла жителям Красноярска улучшения качества воздуха. Общественники и горожане жалуются на то, что в понедельник в краевой столице снова зафиксировали сильное загрязнение воздуха.
Напомним, ситуация ухудшилась в субботу — тяжелее всего дышалось на правобережье города и в Октябрьском районе. Там обнаружили превышение предельно допустимой концентрации высокоопасного диоксида азота. Его главный источник в городской атмосфере — автомобильный транспорт. В воскресенье ситуация немного улучшилась, но минувшей ночью и сегодня утром датчики слежения, которые установили активисты, снова выявили в городе превышение концентрации вредных веществ.
Теперь сильное загрязнение наблюдается в микрорайоне Северный. А на улице Копылова, где на выходных странно пахло, сегодня зафиксировали достаточно чистый воздух.
То, что мы видим сейчас — это очень нетипичное явление. При полном штиле, высокое загрязнение наблюдается в Северном, но при этом на Копылова достаточно чистый воздух. #небо #чистоенебо #красноярск #экология #воздух #air #nebo #черноенебо #ecology #city #airpollution #красноярскнебо
Публикация от @krasnoyarsk.nebo Окт 15 2017 в 7:15 PDT
Слова и показания датчиков, которыми руководствуются общественники, подтверждают и жители города. Они также сообщают о странной дымке, неприятном запахе и пыли.
Фото и видео-материал от вас. Выглядит жутко. #красноярскнебо #красноярск #черноенебо
Публикация от @krasnoyarsk.nebo Окт 15 2017 в 7:40 PDT
Официальные данные об уровне загрязнения атмосферного воздуха за минувшие выходные появятся только к вечеру понедельника. А анализ ситуации за сегодняшний день Среднесибирское УГМС обнародует только во вторник.
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