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Грязный воздух распространился на другие микрорайоны Красноярска
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Грязный воздух распространился на другие микрорайоны Красноярска

16 октября 13:10
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Новая неделя не принесла жителям Красноярска улучшения качества воздуха. Общественники и горожане жалуются на то, что в понедельник в краевой столице снова зафиксировали сильное загрязнение воздуха.

Напомним, ситуация ухудшилась в субботу — тяжелее всего дышалось на правобережье города и в Октябрьском районе. Там обнаружили превышение предельно допустимой концентрации высокоопасного диоксида азота. Его главный источник в городской атмосфере — автомобильный транспорт. В воскресенье ситуация немного улучшилась, но минувшей ночью и сегодня утром датчики слежения, которые установили активисты, снова выявили в городе превышение концентрации вредных веществ.

Теперь сильное загрязнение наблюдается в микрорайоне Северный. А на улице Копылова, где на выходных странно пахло, сегодня зафиксировали достаточно чистый воздух.

Слова и показания датчиков, которыми руководствуются общественники, подтверждают и жители города. Они также сообщают о странной дымке, неприятном запахе и пыли.

Официальные данные об уровне загрязнения атмосферного воздуха за минувшие выходные появятся только к вечеру понедельника. А анализ ситуации за сегодняшний день Среднесибирское УГМС обнародует только во вторник.

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