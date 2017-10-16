Грязный воздух распространился на другие микрорайоны Красноярска

Новая неделя не принесла жителям Красноярска улучшения качества воздуха. Общественники и горожане жалуются на то, что в понедельник в краевой столице снова зафиксировали сильное загрязнение воздуха.

Напомним, ситуация ухудшилась в субботу — тяжелее всего дышалось на правобережье города и в Октябрьском районе. Там обнаружили превышение предельно допустимой концентрации высокоопасного диоксида азота. Его главный источник в городской атмосфере — автомобильный транспорт. В воскресенье ситуация немного улучшилась, но минувшей ночью и сегодня утром датчики слежения, которые установили активисты, снова выявили в городе превышение концентрации вредных веществ.

Теперь сильное загрязнение наблюдается в микрорайоне Северный. А на улице Копылова, где на выходных странно пахло, сегодня зафиксировали достаточно чистый воздух.

Слова и показания датчиков, которыми руководствуются общественники, подтверждают и жители города. Они также сообщают о странной дымке, неприятном запахе и пыли.

Фото и видео-материал от вас. Выглядит жутко. #красноярскнебо #красноярск #черноенебо Публикация от @krasnoyarsk.nebo Окт 15 2017 в 7:40 PDT