«Сизая дымка и отвратительный запах»: Красноярск накрыло «черным небом»

Жители Центрального и и Железнодорожного районов Красноярска жалуются на вонь и сизую дымку. Об этом рассказали читатели Newslab.ru.

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Неприятный запах и пыль заметили сегодня жители улиц Копылова и Профсоюзов. «Нос щиплет на Копылова. А на „Музкомедии“ в 7 часов утра было ужасно — Мира чистили уборочными машинами без воды. Пыль столбом», — пояснили в жители города. На дымку жалуются и жители ул. Александра Матросова.

Сервис «Красноярск. Небо» до сих пор показывает сильное загрязнение воздуха в районе ул. Копылова. Утром проблемы были на ул. Ады Лебедевой, но после полудня ветер разогнал скопление выбросов и сейчас уровень загрязнения оценивается как «небольшое загрязнение». Среднее загрязнение воздуха наблюдается в районе улицы Павлова.

В Среднесибирском УГМС данных за сегодняшний день по загрязнению атмосферного воздуха еще нет. Будет ли официально введен режим «черного неба», станет ясно после 15:00.