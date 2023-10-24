Новый мэр Красноярска любит пельмени и свою коллекцию самолетов (видео)

Избранный сегодня мэром Красноярска Сергей Ерёмин провел первую пресс-конференцию в новом статусе.

В ходе нее он поделился с журналистами планами, которые он намерен реализовать в этой должности и теми задачами, что видятся ему приоритетными.

«Я начну в первую очередь с решения „грязных“ вопросов — уборка мусора, внешний облик города. Если полы в доме не помоем, как мы продвинемся к тому, чтобы дальше делать ремонт, обои поменять, — сказал Еремин, — а через пару месяцев можно будет перейти к глобальным проблемам».

Также он рассказал о том, как строятся отношения в его большой семье и как он воспитывает четырех дочерей.

«Я человек довольно жесткий, — сказал он, — и никакого матриархата и демократии у нас в семье нет. Все решения принимаю я. Не знаю, хорошо это или плохо».

Поделился Сергей Ерёмин и своими кулинарными пристрастиями — оказалось, что он отдает предпочтение традиционной русской кухне.

«Щи, борщ. Очень люблю пельмени, — сказал он, — стараюсь себя сдерживать, но не всегда выходит».

Хобби же нового мэра Красноярска тесно связано с транспортом.

«Люблю кататься на всех видах транспорта — автомобили, квадроциклы. Плюс в жизни все по Фрейду складывается — любовь к авиации мне присуща: у меня есть коллекция самолетов», -рассказал Ерёмин, уточнив, что имеет ввиду модели, которые стоят у него в кабинете.