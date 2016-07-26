Теплоэнергетиков наградили за благоустройство Красноярска

Красноярская ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании заняла третье место на конкурсе «Самый благоустроенный район» в номинации «Самая благоустроенная территория предприятия и офиса». В этой же номинации теплоэлектроцентраль выиграла и на районном этапе.

К оформлению территории ТЭЦ и пространства перед станцией теплоэнергетики подходят с энтузиазмом: высаживают деревья, кустарники, цветы, заботливо за ними ухаживают. Ярким и оригинальным элементом ландшафтного дизайна на пристанционной площади являются клумбы. В этом году, например, на них цвело 4 000 петуний, а недавно сотрудники станции высадили 3 000 тюльпанов.

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«Сотрудники нашей станции — профессионалы своего дела, и при этом люди инициативные, ответственные, небезразличные к тому, что происходит вокруг. Вносить свой вклад в то, чтобы родной Свердловский район и город Красноярск выглядели красивее, уютнее, эстетичнее нам приятно. И мы рады, что наш труд получил признание», — отметил директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.