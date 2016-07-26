Еще один котел на Красноярской ТЭЦ-2 стал бесшумным

Красноярская ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании после среднего ремонта ввела в работу котлоагрегат № 2. Энергетики оборудовали котел системой шумоглушения, поэтому воскресная растопка не потревожила красноярцев повышенным уровнем шума.

Как пояснил главный инженер станции Артём Зубарев, котел № 2 стал еще одним объектом для монтажа устройства, задача которого — минимизировать слышимость сильного звука, возникающего при пуске оборудования. К настоящему времени специалисты ТЭЦ также оснастили аналогичной системой шумоглушения котлы № 1, 3, 4, 6. До конца 2017 года ею будет оборудован котел № 5. После этого монтажные работы, начатые компанией в 2016 году, завершатся, а растопки котлов будут проходить незаметно для жителей домов, расположенных неподалеку от станции.

Специалисты станции отмечают, что кратковременное — около 15–20 минут — повышение шума от ТЭЦ может возникнуть в ходе настройки предохранительных устройств котла. Растопка котлов — необходимая производственная операция в процессе обеспечения потребителей горячей водой и теплом.

Забота о благополучии и комфортном проживании в районах обслуживания станций СГК — один из приоритетов работы энергохолдинга, отметили в компании. Чтобы проанализировать влияние процесса растопки котла на уровень вредных веществ, присутствующих в воздухе, в августе 2017 года специальной лабораторией при министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края, был проведен внеплановый забор проб воздуха.

Замеры проходили по семи загрязняющим компонентам в точках, выбранных специалистами министерства без предварительного согласования с ТЭЦ-2. Результаты лабораторных исследований подтвердили: растопка котельного оборудования ТЭЦ не оказывает негативного влияния на атмосферный воздух. Изменений текущей картины после старта и в ходе технологического процесса не произошло. Фоновые концентрации веществ остались теми же, что и до растопки, поясняют в СГК.

Мониторинг состояния окружающей среды в непосредственной близости от теплоэлектроцентрали организовали в рамках выполнения условий Экологической хартии, подписанной СГК на Красноярском экономическом форуме.