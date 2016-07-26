Концерт Наргиз и спектакль в фотостудии: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём составит 5°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В кинотеатре Мечта покажут классический советский фильм «Девять дней одного года» про молодых ученых-ядерщиков (0+). Начало сеанса в 12:00.

В 15:00 в кинотеатре Мечта откроют уличную зону семейного досуга «Островок Мечты» (6+). Организаторы приглашают красноярцев присоединиться к открытию новой детской площадки. После – в самом кинотеатре пройдет бесплатный показ мультфильма «Маленький принц» (6+).

В молодежном центре «Веста» пройдет бесплатный мастер-класс по оформлению детских блюд (0+). Опытный повар научит оригинально оформлять детские блюда при этом используя обычные продукты, которые есть на каждой кухне. Начало в 16:00.

В Гранд холл «Сибирь» с программой «ВДВОЁМ» выступит певица и музыкант Наргиз Закирова (12+). Начало в 19:00.

В фотостудии RED покажут постановку «Однорукий из Спокана» (18+). Герои пьесы попадают в самые невероятные, сложные и очень «тарантиновские» ситуации, от которых становится смешно. Начало в 20:00.