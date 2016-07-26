Красноярцев «забыли» предупредить о взрыве на правобережье

Красноярцев напугали странным взрывом.

Около 19:30 жители Красноярска услышали звук, похожий на громкий взрыв. «Что-то взорвалось? Вроде бы не полдень?», — удивлялись горожане. Звук слышали в Солнечном, Ветлужанке, в центре города, а также на правом берегу Енисея.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили, что горожан напугал промышленный взрыв. Взрывные работы были плановые, из проводили в карьере на Торгашинском хребте. Но, по неизвестной причине, предупреждений о взрыве не было. В управлении отметили, что для них вечерняя работа взрывников тоже стала сюрпризом.