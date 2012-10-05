На Красноярской магистрали взорвали скалы (видео)

На Южному ходу Красноярской железной дороги взрывами «срезали» скалы. Это позволило продолжить строительство вторых железнодорожных путей в рамках масштабных работ по проекту «Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет».

На 12-километровом перегоне от станции Журавлево до разъезда «557 км» в Курагинском районе Красноярского края ведется строительство вторых путей. Это горно-таежная местность в северо-западных отрогах Восточного Саяна, где железнодорожный путь «зажат» между скальными массивами и горной рекой Кизир. Чтобы освободить место для прокладки второго пути, строители «срезают» скалы с помощью взрывов.

Также ведется реконструкция всего путевого комплекса станции Журавлево, включающего 3 главных и 4 приемоотправочных пути. Вместо полотна на деревянных шпалах укладывается бесстыковой путь на железобетонном основании. Строятся главный и приемоотправочный пути протяженностью 1 км 50 м, что позволит пропускать длинносоставные поезда из 70-100 вагонов. Монтируются стрелочные переводы с системой электрообогрева.

Кроме того, на участке возводится 170-метровый металлический железнодорожный мост через реку Каспа, по которому пройдет второй путь. Также здесь ведется строительство контактной сети и водоотводного канала, защищающего железнодорожное полотно от грунтовых вод и осадков.

Проектом предусмотрена и модернизация пассажирских платформ на станциях перегона, — Журавлево, Каспа и Усть-Каспа. Длина существующих платформ увеличится до 150 м, дополнительно там построят три новые пассажирские платформы.

В масштабных работах задействовано более 20 единиц тяжелой путевой и автотехники, а также около 100 рабочих разных специальностей

Южный ход КрасЖД Междуреченск — Тайшет входит в транспортный коридор «Кузбасс — Дальневосточный транспортный узел», по которому осуществляется доставка продукции и сырья из Сибири в регионы Дальнего востока, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Большую его часть составляют однопутные перегоны, проложенные через горные системы Кузнецкого Алатау, Восточного и Западного Саяна.

В настоящее время строительство вторых путей ведется на 10 участках Южного хода КрасЖД от Междуреченска до Тайшета. В рамках реализации инвестиционного проекта уже построены 4 новых тоннеля, проложен соединительный путь Авда — Громадская, возведены приемоотправочные парки на станциях Абакан и Иланская, реконструирован Козинский виадук.