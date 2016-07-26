В Красноярске прогремят взрывы

Красноярцев предупредили о промышленных взрывах на карьере «Черный мыс» ООО «Красноярский цемент».

Как рассказали в пресс-службе главного управления по гражданской обороне, ЧС и ПБ городской администрации, взрывные работы пройдут 29 сентября с 15 до 19 часов.

Материалы по теме В Сибири почувствовали отголоски разрушительного землетрясения в Китае

Опасная зона по разлёту кусков породы устанавливается 550 метров.

Горожанам напомнили о значении звуковых сигналов в зоне проведения работ: «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — по этому сигналу вводится опасная зона; «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — перед взрывом; «отбой» — три коротких сигнала сиреной — после окончания проведения взрывных работ и осмотра места взрыва.