В Енисейске открылась выставка археологических раскопок

В краеведческом музее Енисейска открылась выставка археологических раскопок «Енисейск. Ожившее прошлое». Экспозиция — результат самых масштабных в Сибири археологических работ, общая площадь которых составляет более 25 тыс. кв. м.

За время проведения работ в Енисейске археологами были вскрыты более 2 тыс. захоронений и обнаруженных десятки тысяч артефактов. Наиболее важные находки стали основой экспозиции.

«Каждый стенд выставки может перерасти в отдельную экспозицию со своими отдельными экспонатами и отдельными историями, но объять необъятное невозможно, поэтому мы постарались сжато и не утомительно показать, что нашли», — рассказывает руководитель археологической экспедиции в Енисейске Данил Лысенко.

За пять лет работы археологами найдены и изучены дом воеводы, пороховой погреб, часовня Даниила Ачинского, сооружения енисейского острога и другие постройки. Кроме архитектурных сооружений, на выставке представлены ювелирные украшения, керамика, оружие, нательные кресты, иконы и другие предметы быта.

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Как сообщают археологи, осенью этого года недалеко от Богоявленского собора были обнаружены два древних подземелья. Сохранилась кирпичная кладка, лестницы и обрушившиеся деревянные стены. Чем именно является находка, исследователям еще предстоит выяснить.

«Мы не можем сказать, что это такое. В месте, где на планах не указано ничего, обнаруживается что-то такое объемное, подземное, явно раннее, и пока что мы не можем соотнести это с каким-то известным объектом из истории Енисейска. Единственная надежда — на следующие обнаружения, на работы, на прирезки, на расширение», — уточнил руководитель раскопа Артём Сляднев.

Енисейская выставка будет работать до августа следующего года. Посетить ее смогут как местные жители, так и гости города.