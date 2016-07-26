Туристов из Санкт-Петербурга позовут в гости в Енисейск

Делегация из Красноярского края презентует туристический потенциал региона на международной выставке Inwetex, которая пройдет в Санкт-Петербурге 12-14 октября. Выставка считается крупнейшей на Северо-Западе России. Ежегодно она собирает более 300 представителей рынка туристических услуг из 30 стран мира.

На стенде, посвященном Красноярскому краю, особое место займет презентация Енисейска. Специалисты Туристско-информационного центра Красноярского края совместно с туроператорами презентуют брендовый маршрут «К берегам Енисея» и новые путеводители по старейшему сибирскому городу, которому удалось сохранить архитектуру и особый дух 18-19 веков. Кроме того, делегаты расскажут о событийных мероприятиях, приуроченных к 400-летию Енисейска.

Посетители выставки также узнают об основных достопримечательностях Красноярского края, об основных маршрутах региональных туроператоров, путешествиях на Крайний Север и в арктическую зону. На стенде гости смогут получить каталоги с турпродуктами и контактами, карты Енисейска и Красноярска, памятные сувениры.

Туристско-информационный центр Красноярского края Контакты: тел. +7 (391) 212-51-61

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В выставке Inwetex Красноярский край примет участие уже во второй раз. Первая презентация региона на данной площадке позволила наладить контакты с представителями туриндустрии, операторами и индивидуальными посетителями из регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Новые деловые и культурные связи повысят узнаваемость и привлекательность края и в конечном счете способствуют увеличению потока туристов в регион. Презентация Енисейска на международном уровне также состоится не впервые. Об уникальном городе знают в Китае и в Казахстане, где туристские выставки прошли в сентябре этого года.