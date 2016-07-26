В красноярском аэропорту «Емельяново» умер пассажир

В самолете, готовившемся улететь в Новосибирск, умер мужчина. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Сибирского линейного управления МВД России Ирина Карзова.

Сегодня в 9:05 в дежурную часть транспортной полиции из красноярского аэропорта «Емельяново» поступила информация о том, что в самолете умер один из пассажиров. По словам очевидцев, сразу после посадки в воздушное судно авиакомпании «Победа» мужчине стало плохо. Бортпроводники вызвали медиков и начали оказывать ему помощь, но спасти жизнь пассажира не удалось. Рейс, который должен был улететь в 8:00 в Новосибирск, задержали.

«Наши сотрудники еще работают, устанавливают личность человека. На месте работали медики», — пояснила Ирина Карзова.

Судя по онлайн-табло аэропорта, самолет улетел в Новосибирск в 10:08, задержка составила два часа.

Обновление 12:15: В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ сообщили о начале проверки. Личность умершего мужчины установили — это 64-летний житель Новосибирска. Причину его смерти выяснят эксперты, после чего следователи решат, есть ли повод для возбуждения уголовного дела.