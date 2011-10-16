Роспортебнадзор рассказал, откуда красноярцы привозят инфекции

Сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за рейсами, прилетающими из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За сентябрь 2017 года в красноярском аэропорту «Емельяново» нашли пять пассажиров с признаками инфекционных заболеваний. Как сообщили в Роспотребнадзоре, туристы прилетели из Турции (Анталия), Таиланда (остров Пхукет) и из Туниса (Монастир). У них выявили острую респираторную инфекцию, энтеровирусную инфекцию, острую кишечную инфекцию и другие.

«В отношении больных пассажиров и контактных лиц проведены санитарно-противоэпидемические профилактические мероприятия. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика, лихорадкой Денге в пунктах пропуска сохраняется усиленный контроль за проведением дезинсекционных мероприятий», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Из-за участившихся случаев ввоза энтеровирусной инфекции, сотрудники Роспотребнадзора начали внимательнее следить за рейсами, прибывающими из Турции.