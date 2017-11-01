«Норникель» проведет слет для социальных предпринимателей Севера

22 и 23 ноября в Норильске состоится слет социальных предпринимателей Севера. Участники мероприятия, инициатором которого выступил «Норникель», обсудят тренды и перспективы развития социального предпринимательства в северных регионах, меры поддержки бизнеса, передовой опыт в этой области как в России, так и за рубежом.

В ходе слета пройдут открытые дискуссии, презентации, воркшопы и индивидуальные консультации экспертов в области социального предпринимательства. Участники познакомятся со сценариями развития креативной индустрии и экономической модели северных городов, инфраструктурой поддержки социального предпринимательства, примерами успешных предпринимательских проектов, в том числе открытых по франшизе.

Представители компании «Норникель» представят новые направления поддержки социальных предпринимателей в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Завершится мероприятие нетворкинг-сессией, которая поможет завести полезные знакомства, найти ресурсы и объединиться с другими участниками для реализации совместных проектов.

Материалы по теме «На словах всё просто — купил, развез, продал»: подводные камни оптового бизнеса Особенности своего дела в сфере продовольствия

Накануне мероприятия для экспертов и участников из других регионов будет организован квест-путешествие «Норильск предпринимательский» для знакомства с кейсами социальных предпринимателей Норильска. Ознакомиться с программой слета и зарегистрироваться можно по ссылке.

Развитие социального предпринимательства — одно из направлений благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Его цель — поддержка предпринимательской деятельности, направленной на решение социальных вопросов. С 2014 года компания поддержала 19 бизнес-проектов на общую сумму 68,5 млн рублей.

Напомним, ранее «Норникель» объявил о старте конкурса социальных проектов. Планируется, что в будущем году компания направит 125 млн рублей на поддержку общественно-полезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также социальных проектов корпоративных волонтеров компании. Заявки принимаются до 1 ноября 2017 года.