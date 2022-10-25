В Идринском районе подросток погиб в прессе для сена

Мужчину могут осудить за смерть сына во время прессования сена, сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Несчастный случай произошел в Идринском районе Красноярского края во дворе частного дома. Как пояснили следователи, 45-летний мужчина попросил своего 16-летнего сына и его приятеля помочь ему с прессованием сена в тюки. Сам мужчина за работой не присматривал. Подростки делали это при помощи специальной машины, которую присоединили к кардану экскаватора ЭО-2621.

«В ходе работ по подаче сена, потерпевший наклонился к кардану, соединяющему экскаватор с прессовальной машиной в момент ее работы. В результате этого произошло сцепление верхней одежды и наматывание тела на кардальный вал, что привело к гибели подростка», — пояснили в управлении.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. В отношении отца погибшего мальчика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Его могут отправить в места лишения свободы на срок до двух лет.