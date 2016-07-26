Красноярцев обвинили в безразличии к судьбе сбитой на переходе бабушки (видео)

На сложном перекрёстке в красноярском микрорайоне Северный невнимательный водитель на достаточно высокой скорости сбил женщину. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло в 10 часов утра 25 сентября на перекрестке улиц 9 Мая и Водопьянова.

77-летнюю женщину, которая переходила дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора, сбил поворачивающий налево на зеленый сигнал водитель автомобиля Renault. От удара женщину отбросило на несколько метров. Она самостоятельно поднялась на ноги и только потом к ней подошёл водитель и некоторые пешеходы. Пострадавшую доставили в травмпункт.

Известно, что водитель был трезв. Стаж его вождения и другие данные пока уточняются.

Обсуждая ДТП, интернет-пользователи возмутились невнимательности водители и в шутку назвали его «слепым, но быстрым». Также их удивило равнодушие других пешеходов, которые сразу не помогли сбитой женщине. «Поражаюсь людскому равнодушию... Люди как шли, так и продолжали идти, словно ничего не произошло!», — посетовал красноярец. «Похоже на то, что народ уже настолько привык к тому, что каждый день, а то и по несколько раз в день, сбивают пешеходов. И для некоторых это уже обычное явление, вот и проходят равнодушно мимо. Печально всё это», — посетовал другой.

Нашлись и те, кто объяснил равнодушие пешеходов боязнью ещё больше навредить пострадавшей своими действиями без необходимых познаний в медицине.