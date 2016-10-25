После пожарной тревоги воспитанников детского сада вывели на улицу в купальниках

Спасатели рассказали о «бодрящей эвакуации» в детском саду Красноярска.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю накануне в детском саду № 317 Свердловского района Красноярска пожарные провели учебную эвакуацию. Несмотря на то, что на улице в этот день было около +5°С, всех детей вывели из здания в той одежде, которая была на них в тот момент.

«Как обычно, дети позавтракали и разошлись по своим группам. Неожиданно раздался звук пожарной сигнализации. Началась незамедлительная эвакуация детей и персонала детского сада. Одна из средних групп занималась водными процедурами. Не раздумывая, дети и воспитатели эвакуировались на улицу, не одеваясь, в одних купальных костюмах», — рассказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что детей этого детского сада закаляют, поэтому с весны до осени они обливаются водой на улице, а зимой — обтираются снегом. Для них выход на улицу раздетыми — обычное дело. После эвакуации инспектор пожарной безопасности присоединилась к детям и тоже облилась холодной водой.

В пресс-службе МЧС напомнили, что после включения пожарной эвакуации в учебном заведении или дома, важно быстро покинуть помещение. Времени забрать одежду из гардероба в этом случае нет. При эвакуации в холодное время школьников должны разместить в теплом помещении.