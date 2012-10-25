В красноярской школе ввели обязательное обучение игре в шахматы

Ученики красноярской школы № 152 (ул. Ястынская, 9д) осваивают легоконструирование, робототехнику, оригами, черчение и шахматы. Все эти дисциплины школьники изучают в недавно открывшейся в общеобразовательном учреждении «Детской инженерной школе» сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Отличительной особенностью программы инженерной школы является обязательное обучение первоклассников игре в шахматы. «Тренировки» включены в расписание в качестве самостоятельной дисциплины, раз в неделю занятия посещают более 200 детей. С ними занимается квалифицированный педагог. В начале учебного года подавляющее большинство первоклашек не умеют играть в шахматы, однако к концу года правила осваивают все.

Для многих учеников обязательные уроки становятся настоящим увлечением, по просьбе детей родители покупают домашние шахматы, школьники сами выступают в роли педагогов и учат своих родителей правилам игры. В учреждении даже открыли семейный шахматный клуб — каждую субботу на занятия в школу приходят дети, их мамы, папы, дедушки и бабушки. Со второго класса шахматы становятся дисциплиной по выбору. В школе отмечают, что занятия продолжают посещать около трети школьников, многие из них получают спортивные разряды.

Помимо школы № 152, шахматные кружки функционируют в гимназиях № 1 «Универс», 8, 11, 15, лицее № 12, школах № 45, 56, 64, 69, 73, 98, 148.

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По словам педагогов, игра в шахматы благоприятно влияет на интеллектуальные способности детей, развивает наглядно-образное мышление, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребёнок становится более сосредоточенным и усидчивым, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, анализировать происходящее, не унывать при неудачах. Кроме того, в процессе игры дети учатся выстраивать в уме сложные комбинации — им приходится удерживать в голове различные положения фигур и представлять, как изменится картина, если будет сделан тот или иной ход.

Аналогичные занятия проводятся и в дошкольных учреждениях. В детском саду № 12, например, дети учатся играть в гигантские шахматы. Во дворе садика из красных и белых плиток соорудили игровое поле, а 32 ростовые фигуры вырезали из пенопласта. Занятия с детьми проводит воспитатель, в учреждении даже устраивают шахматные турниры с участием родителей.