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«Транснефть-Восток» ввело в эксплуатацию два новых объекта в Красноярском крае
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«Транснефть-Восток» ввело в эксплуатацию два новых объекта в Красноярском крае

26 октября 9:00
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ООО «Транснефть-Восток» ввело в эксплуатацию два новых производственных объекта в инфраструктуре магистрального нефтепровода «Куюмба — Тайшет» — центральную ремонтную службу (ЦРС) и базу производственного обеспечения (БПО).

Оба объекта расположены в районе поселка Ангарский Богучанского района Красноярского края. С их помощью будет осуществляться непрерывное круглогодичное обслуживание линейной части магистрального нефтепровода, установленного оборудования площадных объектов и подводного перехода через Ангару.

Строительство ЦРС и БПО велось в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Транснефть-Восток».
Фото: ООО «Транснефть-Восток»
В период реализации проекта было возведено около 700 км линейной части.
Фото: ООО «Транснефть-Восток»
В Эвенкийском районе Красноярского края введены в эксплуатацию головная нефтеперекачивающая станция (ГНПС) № 1 и нефтеперекачивающая станция (НПС) № 2 с суммарным объемом резервуарного парка 160 тыс. куб. м.
Фото: ООО «Транснефть-Восток»
Построено 7 подводных и 5 мостовых переходов, 332 км проезда, 326 км высоковольтных линий, проложены линии связи.
Фото: ООО «Транснефть-Восток»

Строительство объектов началось в августе 2015 года. За это время был возведен служебно-бытовой корпус с узлом связи, вахтовый жилой и производственный корпуса, резервуары для хранения топлива и противопожарного запаса воды, склады, площадки и стоянки для специальной техники и автотранспорта, топливораздаточный пункт, трансформаторная подстанция и дизельная электростанция, насосные станции пожаротушения и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Оба объекта буду круглогодично обслуживать линейную часть магистрального нефтепровода.
Фото: ООО «Транснефть-Восток»
С момента начала строительства в 2015 году на территории появились десятки объектов инфраструктуры.
Фото: ООО «Транснефть-Восток»
Производственные объекты оснащены по последнему слову техники.
Фото: ООО «Транснефть-Восток»

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Ввод в эксплуатацию объектов ООО «Транснефть-Восток» увеличил количество рабочих мест в регионе — более 120 местных жителей получили возможность трудоустройства. Для обеспечения сотрудников комфортных жильем в 2016 году в поселке Ангарский был построен жилой комплекс из трех современных домов.

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