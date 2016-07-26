«Транснефть-Восток» ввело в эксплуатацию два новых объекта в Красноярском крае

ООО «Транснефть-Восток» ввело в эксплуатацию два новых производственных объекта в инфраструктуре магистрального нефтепровода «Куюмба — Тайшет» — центральную ремонтную службу (ЦРС) и базу производственного обеспечения (БПО).

Оба объекта расположены в районе поселка Ангарский Богучанского района Красноярского края. С их помощью будет осуществляться непрерывное круглогодичное обслуживание линейной части магистрального нефтепровода, установленного оборудования площадных объектов и подводного перехода через Ангару.

Строительство объектов началось в августе 2015 года. За это время был возведен служебно-бытовой корпус с узлом связи, вахтовый жилой и производственный корпуса, резервуары для хранения топлива и противопожарного запаса воды, склады, площадки и стоянки для специальной техники и автотранспорта, топливораздаточный пункт, трансформаторная подстанция и дизельная электростанция, насосные станции пожаротушения и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

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Ввод в эксплуатацию объектов ООО «Транснефть-Восток» увеличил количество рабочих мест в регионе — более 120 местных жителей получили возможность трудоустройства. Для обеспечения сотрудников комфортных жильем в 2016 году в поселке Ангарский был построен жилой комплекс из трех современных домов.