До Красноярского края дошел снежный шторм

Циклон принес снегопад в Красноярский край. В Среднесибирском УГМС пообещали в четверг, 26 октября, дождь с мокрым снегом и метель на севере.

Погода в Красноярске испортилась еще утром — пошел дождь и усилился ветер. Гололед на дорогах спровоцировал аварии и сотрудники дорожной полиции попросили автомобилистов, по возможности, воздержаться от поездок за город. К вечеру на Красноярск обрушился снежный шторм.

По прогнозу Гидрометеоцентра России смена погоды — последствия циклона, который уже почувствовали жители Урала и Западной Сибири. Синоптики обещают, что мокрый снег с дождем в центральных и южных районах Красноярского края пройдет ночью 25 и днем 26 октября. За это время установится временный снежный покров. По северу края сотрудники Среднесибирского УГМС уже передали штормовое предупреждение — ветер усилится до 15-20 м/сек, а отдельные порывы будут достигать 25 м/сек. Видимость будет низкой из-за снежной метели.

В краевом центре в светлое время суток будет около 0°С, а ночью столбики термометров будут показывать около −5°С. Такая же погода сохранится в пятницу.

Ухудшение погоды повлияло на дорожную обстановку в краевом центре. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает 9 баллов из 10 возможных. Затруднения из-за мелких ДТП отмечаются в центре города, в Советском районе на ул. Авиаторов и Партизана Железняка возле Октябрьского моста, а также на улицах Караульная и 9 Мая. На правобережье дорожная обстановка более стабильная — затор есть в районе перекрестка ул. Александра Матросова и Семафорной, Октябрьского моста и в районе КрасТЭЦ.

По данным пресс-службы ГИБДД, серьезных аварий в Красноярске нет. Затруднения в мкрн. Взлетка создают выключенные светофоры. На Предмостной площади в ближайшее время начнет дежурство экипаж ДПС, который будет регулировать движение в районе Коммунального моста, где также собирается затор.