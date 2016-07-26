На Красноярск надвигается похолодание

Новая неделя принесет жителям Красноярска понижение температуры воздуха. По данным синоптиков, уже предстоящей ночью в городе заметно похолодает.

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После аномально теплых выходных, когда в течение всех суток держалась плюсовая температура, к утру понедельника уличные градусники будут показывать 0°C. Днем потеплеет до +2 °C.

Во вторник ожидается −3 °C ночью и +3 °C днем. По данным Гидрометцентра и gismeteo.ru, самым теплым днем недели станет среда: в светлое время суток воздух прогреется до + 6°C, однако ночью будет −2 °C. В четверг и пятницу днем ожидается +2 °C и +1 °C соответственно, ночью — до −2 °C.

При переменной облачности синоптики почти ежедневно обещают небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер будет дуть с юго-запада и востока со скоростью 2 м/с. К концу недели он усилится и подует с запада.

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