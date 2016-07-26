«Дорога как каток»: жителей Красноярского края попросили не выезжать за город (видео)

В Красноярском крае, на трассе между Ачинском и краевым центром, произошло несколько аварий из-за гололеда. Дорогу под Балахтой чистят от снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Вчерашнее похолодание и дождь вызвали увеличение количества аварий на загородных трассах. Так на дороге между Ачинском и Красноярском дорожные полицейские зафиксировали два ДТП с пострадавшими и еще несколько мелких происшествий, количество которых в ГИБДД не смогли уточнить.

На 771 км автодороги Р-255 водитель грузовика МАЗ не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий перед ним автомобиль Isuzu. От удара более легкая машина вылетела в кювет и там въехала в дерево. Серьезных травм 39-летнему водителю Isuzu удалось избежать — ему на месте оказали разовую помощь и отпустили домой.

Еще одна авария произошла на 37 км автодороги «Красноярск — Енисейск». Там опрокинулся микроавтобус «SsangYong». Его водителя врачи доставили в больницу. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, мужчина не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге.

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Кроме этого, водителей просят быть осторожными при движении на юг края. «В Балахтинском районе идет обильный снег. На участке между 125 и 136 км автодороги Р-257. Там работают два экипажа ДПС, помогают водителям ориентироваться в сложившейся дорожной ситуации. Движение по дороге не ограничивали, сейчас там работает снегоуборочная техника», — пояснили в пресс-службе.

Автомобилистов просят сразу сообщать о произошедших ДТП в полицию или по телефону 112 и не оставлять без помощи на дороге тех, кто в ней нуждается.

Стоит отметить, что непогода принесла осложнение дорожной обстановки не только в Красноярский край, но и в соседние Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую и Томскую области.