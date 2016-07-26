Уникальная выставка к 180-летию железных дорог открылась на красноярском вокзале

Уникальная фотовыставка «180 лет железным дорогам России» открылась для пассажиров и гостей Красноярского железнодорожного вокзала, сообщили в пресс-службе КрасЖД. Это совместный проект ОАО «РЖД» и информационного агентства «ТАСС».

Архивные и современные фотографии рассказывают о важнейших этапах истории, интересных фактах и достижениях железных дорог России, начиная с 1837 года и до сегодняшнего дня. На снимках представлены поезда, которые курсировали по первой в стране Царскосельской железной дороге, связавшей в 1837 году Санкт-Петербург и Царское Село; вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга конца 19 века. Отдельные блоки посвящены строительству Транссиба и трудовому подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Настоящее и будущее железных дорог России – на фотографиях с запуска скоростного движения, с открытия новых тоннелей, мостов, вокзалов и станций. Это уже проекты, реализованные в последние десятилетия. Часть фотографий посвящена истории Красноярской железной дороги.

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Так, одной из главных вех строительства Транссиба стало возведение в Красноярске железнодорожного моста через Енисей – Царского моста, позволившего открыть регулярное движение между Красноярском и Иркутском. Сегодняшние пассажиры и жители Красноярска могут наблюдать уникальное инженерное сооружение только на архивных снимках.

Не менее значимым, но уже для современных стальных магистралей, стал Козинский виадук, расположенный на Южном ходу Красноярской железной дороги Междуреченск – Тайшет. При строительстве моста, перекинувшегося через ущелье в Саянах на высоте 60 м, применялись самые передовые технологии советского периода. Сегодня Козинский виадук, как и вся линия от Междуреченска до Тайшета – переживает второе рождение. Фотографии расскажут, как изменилось это инженерное сооружение после реконструкции.

Фотовыставка «180 лет железным дорогам России» размещена в зале ожидания Красноярского железнодорожного вокзала. Она будет работать до конца 2017 года. Вход бесплатный.