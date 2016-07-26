Будни нового мэра и пост-панк из Москвы: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём составит 1°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Материалы по теме Новый мэр Красноярска официально вступил в должность

В 10:00 в малом зале администрации города (ул. К.Маркса, 93, 2 этаж) Глава города Красноярска Сергей Ерёмин проведёт первое совещание с руководителями территориальных подразделений, департаментов и отраслевых управлений. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В детском кинотеатре Мечта покажут новые сюжеты киножурнала «Ералаш» на большом экране (0+). Начало сеанса в 17:40.

В Юдинке пройдет познавательная встреча «Шутки и лангедок о Реформации» (12+). Глеб Пивоваров, пастор Лютеранской церкви в Красноярске, историк и культуролог, расскажет о периоде Реформации через байки, небылицы, анекдоты, хлесткие цитаты и шутки исторических личностей. После начнется ролевой «квартирник», где каждый участник игры на полчаса войдет в роль какого-то персонажа и попытается решить поставленные перед ним задачи. Начало в 18:30.

В «Эре» в рамках тура «Плохая затея» с концертом выступит московская пост-панк группа Пасош (18+). Начало в 19:00.

В Филармонии покажут хореографический спектакль-концерт «Алтын коок. Золотая кукушка» (6+). Перед красноярцами выступит коллектив Хакасской республиканской филармонии, который воссоздаёт утраченную танцевальную культуру хакасов. Зрителей ожидает первый в мире хай-балет (от хакасского «хай» — пение горлом) и яркий концерт хакасской народной музыки с горловым пением и хореографией. Начало в 19:00.