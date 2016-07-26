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Новый мэр Красноярска официально вступил в должность
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Новый мэр Красноярска официально вступил в должность

26 октября 16:07
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Новый глава Красноярска Сергей Ерёмин принес присягу и официально приступил к исполнению обязанностей. Инаугурация состоялась сегодня, 26 октября, в Овальном зале администрации Красноярска.

Произнося слова клятвы, он пообещал защищать интересы красноярцев, их права и свободы.

После этого Ерёмину вручили удостоверение мэра, а также атрибуты власти — геральдическую подвеску из золота и драгоценных камней, знак главы города и символический ключ от Красноярска.

Депутат ЗС Анатолий Самков, новый мэр Сергей Ерёмин, спикер Горсовета Татьяна Казанова, врио губернатора края Александр Усс, спикер ЗС Дмитрий Свиридов и вице-губернатор Сергей Пономаренко
Инаугурация Сергея Ерёмина
Почетный гражданин Красноярска Дмитрий Миндиашвили поздравляет Ерёмина
Врио губернатора края Александр Усс говорит напутственную речь новому мэру

Напомним, Сергей Ерёмин был избран новым главой Красноярска на внеочередной сессии горсовета 24 октября 2017 года. Вместе с ним на этот пост претендовали глава Советского района города Владислав Логинов, а также депутат Горсовета и бизнесмен Владимир Егоров. Вот только первый в начале сессии взял самоотвод, а второй — призвал всех, кто хотел голосовать за него, отдать свои голоса Ерёмину.

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска
Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»

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